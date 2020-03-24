Московские полицейские задержали водителя, который пренебрёг карантином в связи с угрозой распространения коронавируса. Автомобиль нарушителя отправят на спецстоянку, он будет изолирован от других машин.
С мужчиной проведут беседу сотрудники правоохранительных органов,
В ведомстве также призвали не пренебрегать мерами безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин одобрил предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой усилить ответственность за нарушение режима карантина.
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