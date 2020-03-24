Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские полицейские задержали водителя, который пренебрёг карантином в связи с угрозой распространения коронавируса. Автомобиль нарушителя отправят на спецстоянку, он будет изолирован от других машин.

С мужчиной проведут беседу сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве также призвали не пренебрегать мерами безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин одобрил предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой усилить ответственность за нарушение режима карантина.

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