Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Перми пообещали отремонтировать проблемный участок дороги на улице Карпинского. Жители неоднократно жаловались на ямы, однако внимание чиновников удалось привлечь только после появления в Сети сатирического ролика о «высадке пермячки на Луну».

Дорога настолько разбита, что напоминает изрытую кратерами лунную поверхность. Главную роль космонавта-первопроходца исполнила шестилетняя племянница оператора. Ролик был опубликован на странице «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в мэрии,...