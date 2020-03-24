https://static.news.ru/photo/81e74512-6dc7-11ea-a13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский машинист угодил в скандал после того, как сделал объявление о коронавирусе в поезде. Он предупредил о мерах профилактики инфекции под звуки Траурного марша Фридерика Шопена.

Как рассказали Lenta.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги, инцидент произошёл 19 марта. После того как об этом стало известно начальству, мужчину отстранили от работы.

Ранее в Благовещенске сотрудники ФСБ нашли распространителей фейков о коронавирусе. О тяжёлой ситуации в городе и большом количестве смертей сообщала неизвестная женщина в WhatsApp. Она распространяла аудиозаписи, в которых рассказывала о чрезвычайном положении в Амурской области. Происходящее в регионе она сравнивала с ситуацией в Италии, которая стала лидером по числу жертв пандемии, писал NEWS.ru.