Пришла весна: как получить компенсацию за упавший на машину лёд или снег

Потепление в ряде регионов России после обильного снегопада и морозов привело к обвалу глыб льда и сосулек с крыш домов. И если пешеходы стараются обходить опасные места стороной, то многим автомобилистам приходится парковать своё средство передвижения в непосредственной близости к зданиям. Избежать опасной ситуации во многих случаях помогла бы своевременная уборка крыш от снега и льда, однако проводится она не всегда. Ещё одна проблема из-за потепления — затопленные улицы, при передвижении по которым автомобиль может заглохнуть. О том, что делать, если ваше транспортное средство повредилось из-за упавшей сосульки или потопа на дорогах, NEWS.ru рассказали специалисты.

Первым делом

Если вы вышли на улицу и увидели, что на машину упала сосулька, глыба льда или снег, первым делом нужно визуально оценить ущерб и ни в коем случае не трогать посторонний предмет. Затем необходимо в обязательном порядке позвонить в полицию и сообщить об инциденте. Когда участковый прибудет, он зафиксирует место происшествия, проведёт опрос автовладельца и предполагаемых свидетелей и всю доступную информацию укажет в протоколе об осмотре места происшествия, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Артём Баранов.

Пока вы ждёте участкового, зафиксируйте на смартфон (на фото и видео) произошедшее — снимите машину с посторонним предметом с разных ракурсов. При этом должно быть видно госномер транспортного средства и окружающую местность: название улицы и номер дома; крышу и козырёк, откуда предположительно мог упасть снег или сосулька. Также важно зафиксировать, где и в каком месте припаркован автомобиль, поясняет Баранов. Стоит обратить внимание на то, чтобы ваше транспортное средство не находилось под запрещающими знаками и на стоянке не было каких-либо указаний, предупреждающих о возможном падении или сходе снега.

Постарайтесь сами или с помощью участкового опросить предполагаемых свидетелей, которые могли видеть, как что-то падало, или слышать какой-либо шум. Возможно, это мог быть консьерж, уборщик или соседи с верхних этажей. Также не бойтесь и смело запрашивайте записи с видеокамер, если таковые имеются на месте происшествия. На данном этапе очень важно собрать как можно больше информации о произошедшем, отмечает Баранов.

После того как участковый составит протокол, внимательно ознакомьтесь с ним. Необходимо, чтобы в качестве причины повреждения было указано «падение на автомобиль посторонних предметов», поясняет юрист. Всё дело в том, что в договоре страхования по ОСАГО обычно отсутствуют термины «снег», «сосулька», «глыба льда» в перечне страховых случаев. Это может стать существенным препятствием для возмещения материального ущерба.

Обладателям полиса каско необходимо позвонить в свою страховую компанию и получить консультацию, рассказывает Баранов. Скорее всего, в договоре страхования предусмотрено положение, согласно которому после вашего вызова на место происшествия должен прибыть представитель компании для фиксации инцидента и оформления документов, чтобы в дальнейшем возместить ущерб.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие документы собирать и куда обращаться

Самый простой и менее энергозатратный путь в плане сбора документов предусмотрен для владельцев, чьи автомобили застрахованы по каско. При наступлении таких форс-мажорных ситуаций, если это предусмотрено в договоре, страховщик самостоятельно оценивает и возмещает вам ущерб. После этого компания находит виновника произошедшего и взыскивает компенсацию, поясняет юрист.

Если же у вас отсутствует страховка, то первый документ, который вам необходимо иметь на руках, — это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Как правило, такой документ составляется участковым от трёх до десяти суток, отмечает Баранов. Обращаться в суд по гражданским делам можно только с ним.

Перед подачей претензии специалист рекомендует самостоятельно оценить причинённый автомобилю ущерб. Если он незначительный или транспортное средство уже достаточно старое, то «игра может не стоить свеч». Если же невооружённым глазом видно, что ущерб значителен, то рекомендуется не терять время и после составления участковым протокола осмотра места происшествия произвести независимую экспертизу по оценке ущерба. На данном этапе она будет проводиться за счёт средств автовладельца. В дальнейшем же траты можно будет взыскать с виновной стороны, рассказывает Баранов. Обращение в экспертную организацию необходимо только для определения стоимости причинённого ущерба.

Прежде чем идти в суд, нужно направить досудебную претензию в адрес виновного лица, чьи действия или бездействие нанесли ущерб вашему автомобилю. Она составляется на основании полученного постановления и имеющихся доказательств. Затем отправляется «Почтой России» заказным письмом. После этого необходимо выждать тридцать календарных дней с момента отправки. Это нужно для того, чтобы соблюсти установленный законодательством досудебный порядок. Если виновные лица в течение данного срока не возместят в добровольном порядке материальный ущерб, то в дальнейшем целесообразно обращаться в суд. Для этого необходимо приложить все имеющиеся у вас документы: протокол осмотра места происшествия, постановление, экспертное заключение (если имеется), чек и опись о направлении досудебной претензии виновному лицу. Артём Баранов юрист юрист

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Кто несёт ответственность за повреждённый автомобиль

Как правило, виновным лицом по таким делам выступает компания, ответственная за эксплуатацию и обслуживание дома, с которого упал лёд или снег. Информацию о ней можно найти в Интернете. Для этого достаточно вбить в поисковую строку адрес дома, рассказывает Баранов.

Если он многоквартирный, то следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Если же здание офисное или речь идёт о ТРЦ, то претензия, а затем и исковое заявление направляются в администрацию города либо собственнику сооружения.

Иногда снег или сосулька падает на чьё-то имущество с частного дома. В таком случае автовладельцу необходимо обращаться к хозяину недвижимости.

Если вы сомневаетесь, куда обращаться, то проконсультируйтесь с юристом или же обратитесь в одну из организаций: ТСЖ или управляющую компанию. В случае если обращение было направлено не на тот адрес, то вам подскажут, куда следует его перенаправить, — пояснил Баранов.

Компенсация

Размер компенсации будет напрямую зависеть от того, насколько значительно было повреждено транспортное средство. Если у вас собрана достаточная доказательственная база, машина не была припаркована под запрещающими знаками и на данном месте не было каких-либо указаний, предупреждающих о возможном падении или сходе снега, то вероятность взыскать материальный ущерб в судебном порядке достаточна высока, поясняет Баранов. Помимо основного материального ущерба автовладелец вправе взыскать с ответчика понесённые расходы на экспертизу, если такая была проведена, а также расходы на представителя и государственную пошлину.

Затопленные дороги

Если же ваша машина застряла на дороге из-за большого количества воды, возместить ущерб будет уже сложнее. Всё дело в том, что автовладельцу в данном случае придётся доказать, что лица, ответственные за содержание дорог, нарушили правила уборки снега. Кроме того, водителю придётся предоставить доказательства того, что в его действиях во время инцидента отсутствовали нарушения пункта 10.1 ПДД (водитель должен вести транспортное средство, учитывая метеорологические условия). Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила адвокат Юлия Кузнецова.

Если же вы готовы отстаивать свои права, не перемещайте автомобиль с места инцидента. Сделайте фотографии повреждений и общего вида транспортного средства под разными углами с привязкой к местности и вызовите сотрудников полиции. Юлия Кузнецова адвокат адвокат

Дальнейшие действия будут аналогичны тем, которые автомобилисту были рекомендованы в случае падения на машину снега или льда. Однако лицом, ответственным за причинение ущерба, при таком происшествии, вероятнее всего, будет организация, в чьём ведении и обслуживании находится затопленный участок дороги. Получить эти сведения можно в управе района, направив соответствующий запрос, подытожила Кузнецова.