«Машина для промывки мозгов»: экс-ведущая Первого канала о российском ТВ Экс-ведущая Первого канала Агалакова обвинила российское ТВ в пропаганде

Жанна Агалакова / Фото Francois Mori/AP/ТАСС

Бывшая телеведущая Первого канала Жанна Агалакова обвинила российское ТВ в открытой пропаганде. В интервью BBC она назвала отечественное телевидение «машиной для промывки мозгов», которая подчиняется «генеральной линии». Она отметила, что во время работы ей приходилось «слушать» исключительно точку зрения российских властей и «отметать» другие точки зрения по вопросам политики.

Наверное, мне нужно было сделать это раньше, намного намного раньше (уволиться с Первого канала. — NEWS.ru). <...> Это удивительно, как сильно им (сотрудникам телевидения РФ. — NEWS.ru) удалось промыть мозги населению своей страны, — заявила Агалакова.

Ранее, 14 марта, в эфире программы «Время» на Первом канале произошел демарш журналистки Марины Овсянниковой. Она появилась за спиной у телеведущей Екатерины Андреевой с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд.

Впоследствии московский суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, а Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по данному делу.