Маша Москалева написала первое за четыре месяца письмо отцу в СИЗО

Фото: Соцсети

Алексей Москалев

Маша Москалева написала первое за четыре месяца письмо отцу в СИЗО, сообщает интернет-издание «Полигон» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Отец и дочь не общались почти четыре месяца. Алексей Москалев был задержан при попытке побега из-под домашнего ареста по делу о дискредитации российской армии.

В постскриптум она написала: «Папа, не сдавайся, это не конец света, мы скоро встретимся с тобой». [Также она пишет], сколько решений ей пришлось принимать самостоятельно и что никто не мог ее в тот момент успокоить и даже некому было посоветовать, приходилось принимать взрослые решения, в том числе за меня. Добавляет, что в какие-то моменты ей было намного хуже, чем мне, — сообщил Москалев.

Москалев был задержан в Минске 30 марта. За два дня до этого в ночь перед вынесением приговора он сбежал из-под домашнего ареста в Москве.

У Москалева отняли и поместили в приют в Тульской области дочь, нарисовавшую на школьном уроке ИЗО антивоенный рисунок. Инцидент произошел в апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремова. Шестиклассникам дали задание нарисовать плакаты в поддержку российских войск на Украине. Дочь Алексея Москалева изобразила два флага — украинский и российский, снабдив рисунок пацифистскими лозунгами. Позже Москалев был арестован за публикацию в соцсетях комментариев о событиях в городе Буче. Соцзащита попросила суд ограничить в правах отца девочки.