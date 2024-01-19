Mash: заслуженный артист России больше суток лежал мертвым в отеле Москвы Mash: тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной московского отеля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженный артист России Михаил Шиленков был найден мертвым в ванной одного из московских отелей. По информации канала, музыкант пролежал там больше суток. Не сумев связаться с ним, сотрудники гостиницы вызвали спецслужбы. По данным канала, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

По информации Mash, фаготист Большого симфонического оркестра имени Чайковского готовился к концерту, который должен был состояться через неделю. Канал отмечает, что прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле Шиленкова признаков насилия. Судебно-медицинская экспертиза позднее подтвердила, что музыкант страдал от сердечных заболеваний, в том числе гипертонии, и имел проблемы с печенью.

Ранее издание сообщило, что бывший председатель Российского Красного Креста 74-летняя Раиса Лукутцова умерла в Москве. По информации газеты, тело женщины нашли в квартире на Новочеремушкинской улице. MK.RU отмечает, что, по предварительной информации, смерть Лукутцовой не носит криминального характера. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью.