Mash: заболевшего ботулизмом актера из «Диверсанта» выписали из больницы Mash: актера Бардукова выписали из больницы после лечения ботулизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Бардуков

Telegram-канал Mash сообщает, что актера Алексея Бардукова, который попал в больницу с ботулизмом, выписали спустя восемь дней. По его данным, артиста больше не лихорадит, и у него пропала отдышка, однако есть остаточные симптомы болезни.

Канал отмечает, что Бардуков после выписки будет наблюдаться у невролога и инфекциониста. Как пишет Mash, состояние актера удалось стабилизировать, несмотря на то, что он поступил в тяжелом состоянии.

О том, что Бардуков попал в больницу с симптомами ботулизма, стало известно 19 июня. Его состояние оцениваелось как средней степени тяжести, ему провели ряд процедур. Актер известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант». В ленте он сыграл одну из главных ролей.

При этом журналисты узнали, что Бардуков двое суток не обращался к врачам, после того как почувствовал себя плохо. Еще 14 июня у артиста начала кружиться голова и поплыло перед глазами, ему стало тяжело ходить, однако он обратился к медикам только 16 июня. Актера сразу госпитализировали с подозрением на нарушение кровоснабжения мозга, но диагноз не подтвердился. Позже у него подтвердился ботулизм. За день до ухудшения состояния он ел салат лобио из службы доставки.