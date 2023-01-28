Kub Mash: Юрий Дудь вернулся в Россию

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили в аэропорту в Минеральных Водах, об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что оттуда он поедет в Краснодар на съемки для рекламного агентства. Дудь не живет в России с начала военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что Дудь ликвидировал российское ИП. На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал журналиста. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет зарегистрированная в Барселоне компания «Бутово продакшн».

Дудь оказался единственным российским блогером на YouTube, чьи доходы выросли, а не упали. По данным Ассоциации блогеров и агентств, доходы журналиста от YouTube-канала с февраля по декабрь выросли на 23 млн рублей, до 59,3 млн рублей.

21 декабря сообщалось, что Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю. Причина не называлась, но было известно, что разбирательство ведется в области экономических гражданских правоотношений. Истцом значится Артем Миронов — тезка эксперта в области молодежной политики и финалиста конкурса управленцев «Лидеры России — 2021».