Mash: мусоровоз сбил пенсионера в Алтайском Крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash Siberia» сообщил о ДТП в Алтайском крае, в ходе которого водитель за рулем мусоровоза сбил, переходившего дорогу, пенсионера. По информации издания, мужчина увезли в городскую больницу.

Инцидент произошел в Бийске. Как пишет «Mash Siberia», 76-летний мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него вылетел поворачивающий на перекрестке мусоровоз. Отмечается, что 65-летний водитель грузовика не заметил пешехода, ввиду чего не сбавил скорость.

Утром 1 сентября водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте, другую госпитализировали с телесными повреждениями.

Через некоторое время пострадавшую перевезли с помощью санавиации в столичный областной центр охраны материнства и детства. 2 сентября в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что девочку выписали. В ведомстве добавили, что ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, а родственники оформили отказ от ее госпитализации.