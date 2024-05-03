Mash: внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве Mash: внука Зюганова Леонида госпитализировали с проблемами позвоночника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве экстренно госпитализировали Леонида Зюганова — депутата Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным канала, у 35-летнего политика обнаружили серьезные проблемы с позвоночником.

По данным Mash, Леонид Зюганов начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем. Как пишет канал, его госпитализировали, врачи провели ему обследование и обнаружили патологию позвонков. Авторы канала утверждают, что сейчас он находится под присмотром специалистов, ему подбирают терапию.

Леонид Зюганов является старшим внуком лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он занимает должность депутата Мосгордумы VI созыва и председателя комиссии по науке и промышленности.

Telegram-канал «112» в конце апреля сообщил, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь.

Тем временем супруга Майданова Наталья сообщила NEWS.ru, что не знает о госпитализации мужа. По ее словам, ни артист, ни его директор не связывались с ней.

Позднее администратор певца в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию о том, что артисту стало плохо во время репетиции в Центральном академическом театре Российской армии. По его словам, сейчас 48-летний певец чувствует себя лучше, за его состоянием следят врачи.