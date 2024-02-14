Mash: в России стали блокировать пересылку лекарств в Израиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что в России начали блокировать пересылку лекарств в Израиль. По данным канала, под запретом оказались обезболивающие и препараты для сердца.

Как стало известно Mash, за сутки в Санкт-Петербурге дважды предотвратили передачу лекарств за рубеж. В одном случае это оказался популярный седативный препарат на основе фенобарбитала в виде таблеток в количестве четырех коробок, а в другом — экстракт валерианы, дротаверин, а также еще два седативных на основе фенобарбитала, по две пачки каждого.

Канал связывает потребность Израиля в российских препаратах с блокировкой транспортировки через Красное море и Суэцкий канал. Из-за проблем в регионе израильтяне не получают необходимые медикаменты и вынуждены просить помощи у родственников из России.

Потребность наблюдается как в обыкновенных препаратах, так и в рецептурных, в составе которых есть алкалоиды. Все это квалифицируется законодательством как контрабанда и грозит отправителю сроком до семи лет.

Ранее врач-невролог Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Юрий Соломатин заявил, что в России достаточно отечественных аналогов лекарств для пациентов с эпилепсией. По его словам, в стране продолжают создаваться препараты от этого заболевания.