Mash: в Москве госпитализировали режиссера Владимира Досталя

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Владимир Досталь

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали режиссера, продюсера и экс-гендиректора «Мосфильма» Владимира Досталя из-за проблем с сердцем. По информации канала, он перенес инфаркт на ногах.

Канал отмечает, что режиссер почувствовал себя плохо, у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе. После проведения ЭКГ у него обнаружили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце, что является следствием перенесенного инфаркта.

Mash добавляет, что Досталя планируют оставить под присмотром врачей в больнице на несколько дней для проведения дополнительных обследований.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы взыскал более €300 тысяч в пользу режиссера Никиты Михалкова. Согласно материалам дела, продюсер сериала «Штрафбат» Владимир Досталь и его жена Мариам не вернули кинематографисту долги, взятые под расписку. По данным исков Михалкова, в июне 2019 года супруги Досталь под расписку заняли 16 млн рублей и более 8,6 млн рублей. Сроком возврата был установлен декабрь 2019 года, однако деньги возвращены не были.

Владимир Досталь — советский и российский кинорежиссер, в 1987-1998 годы был гендиректором «Мосфильма». Он является вице-президентом Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Старший брат кинорежиссера и сценариста Николая Досталя.