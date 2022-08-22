За автомобилем политолога Дарьи Дугиной перед подрывом вели слежку люди со скрытыми персональными данными мобильных устройств, приводит одну из версий следствия Mash. По данным Telegram-канала, после звонка с одного из них могла сдетонировать взрывчатка, прикрепленная к днищу внедорожника Toyota Land Cruiser.
За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка. Такую версию рассматривает следствие, — сказано в сообщении.
Показания биллинга (ПО, где хранится информация о клиентах сотовой связи) свидетельствуют о том, что за Дугиной ехали от парковки усадьбы Захарово, считающейся вероятным местом минирования, до точки подрыва, после чего устройства исчезли из сети.
Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу сработало взрывное устройство, затем машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.
Согласно одной из версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры видеонаблюдения на ней не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с машиной журналистки, допросили. Еще часть записей с видео-регистраторов изъята силовиками.