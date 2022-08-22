Захар Чайченко

Mash узнал о слежке за автомобилем Дугиной перед ее убийством Mash: за автомобилем Дугиной перед убийством велась слежка

22 августа 2022 в 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, где общеопасным способом была убита журналист и политолог Дарья Дугина