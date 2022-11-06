Mash: у Цикалюка вымогали 17 млн рублей за непубликацию компромата

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сергей Цикалюк

Telegram-канал Mash пишет, что миллиардер и глава «Военно-страховой компании» Сергей Цикалюк стал жертвой вымогательства. По имеющимся у журналистов данным, предполагаемым правонарушителем оказался полковник, профессор военного университета Минобороны и публицист Сергей Бориснев. Последний, передает Mash, требовал, чтобы бизнесмен заплатил ему 17 миллионов рублей за непубликацию компромата в книге про ВСК, которая еще находится в работе.

Бориснев писал книгу про работу ВСК. Когда дело дошло до главы про главу страховой компании, в голове у него родился гениальный план: потребовать у Цикалюка 17 миллионов рублей за якобы имеющийся компромат, который мог попасть на страницы чтива, — сообщает Telegram-канал.

Mash утверждает, что Бориснев был задержан при получении аванса в 900 тысяч рублей, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее МВД запросило арест коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявили обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Позднее выяснилось, что самой Собчак присвоен статус свидетеля. Журналистка покинула Россию и по израильскому паспорту въехала на территорию Литвы.