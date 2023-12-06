Mash: тело Кивы с ранениями нашли в снегу у отеля в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что окровавленное тело бывшего украинского депутата Ильи Кивы нашли в снегу. По его данным, труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево.

Как стало известно каналу, на правом виске экс-нардепа Украины заметили резаную рану. Mash добавил, что на левой части лица Кивы также обнаружена гематома.

Как пишет Telegram-канал Baza, тело Кивы примерно в 15:00 нашла сотрудница отеля. Согласно информации канала, он лежал лицом в снег и вокруг него была большая лужа крови.

Смерть политика также подтвердила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Киву убили. Подробности она не привела. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», предварительно, экс-нардепа застрелили.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что тело экс-депутата Верховной рады Украины обнаружили в подмосковном коттеджном поселке в Одинцово. Украинские СМИ пишут, что убийство Ильи Кивы, вероятно, организовала Служба безопасности Украины.

После начала СВО Кива переехал в Москву. В ноябре 2023 года года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, его признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.