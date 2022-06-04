Телезвезду-трансгендера задержали под Москвой за убийство на свидании Mash: телезвезду-трансгендера задержали под Москвой за убийство на свидании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшую участницу ток-шоу «За гранью», трансгендера Руслану Газимзянову задержали в Подмосковье за убийство на свидании. Как пишет Telegram-канал Mash, россиянка познакомилась с молодым человеком в интернете, но в ходе первой встречи поссорилась с ним. По версии следствия, она ударила нового знакомого в голову, а потом задушила его.

27-летняя Руслана познакомилась с 36-летним Антоном Лузяниным на платформе Tinder. Пара некоторое время переписывалась, а потом решила увидеться в реальной жизни. 24 апреля они назначили первое свидание. Оно проходило в квартире на Арбате.

Во время встречи началась ссора, и Газимзянова, предположительно, убила своего знакомого. Следствие отмечает, что после этого она раздела жертву и подожгла квартиру, чтобы полиция не нашла никаких улик.

В итоге сотрудники правоохранительных органов все-таки вышли на Руслану, ее обнаружили в подмосковном Воскресенске. Газимзянову доставили в отдел полиции и предъявили обвинения. Трансгендера будут судить по статье об убийстве.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы постановил арестовать на два месяца обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Он будет находиться под стражей до 3 августа. Убийство произошло вечером 2 июня. На выходе из ресторана в центре Москвы киллер застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством.