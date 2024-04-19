Стало известно, как идет реабилитация Куклачева после инфаркта Mash: Куклачев впервые встал на ноги после инфаркта и операции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Telegram-канал Mash сообщает, что известный российский дрессировщик Юрий Куклачев впервые после перенесенного инфаркта и операции встал на ноги. По данным канала, артист уже ходит и даже попросил сына привезти ему мандарины и бритву, выписать его планируют через две-три недели.

Как рассказал сын клоуна Дмитрий, его отец выглядит бодрым и хочет поскорее заняться любимым делом, но врачи настоятельно рекомендуют покой, лекарства и пока никаких выступлений. По информации журналистов, врачи не разрешают самостоятельно передвигаться, но Юрий Дмитриевич пробует все делать сам: уже встал на ноги и в первую очередь дошел до зеркала. Канал отмечает, что после выписки в планах у дрессировщика — реабилитация и санаторий.

Куклачев был госпитализирован 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холл», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Затем Куклачеву провели трехчасовую операцию.

Реабилитолог Александр Комаров, комментируя операцию на сердце Куклачева, заявил, что артист сможет вернуться на сцену не ранее чем через два месяца. Специалист уточнил, что именно столько времени обычно продолжается кардиологическая реабилитация.