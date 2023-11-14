Mash: стали известны результаты проверки на экстремизм фразы рэпера Забэ Mash: в шутках рэпера Забэ о военкоре Татарском не нашли оправданий экстремизма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил о результатах проверки Генпрокуратуры, согласно которой в высказываниях рэпера Забэ (настоящее имя Антон Забаев) о военкоре Владлене Татарском не было выявлено признаков экстремизма и оправдания терроризма. Как передает Mash, обращение рассмотрел центр по противодействию экстремизму.

Авторы канала утверждают, что внимание правоохранителей привлек рэп-батл между Забаевым и Александром «Керамбитом» Резеповым. В ходе общения на публике Забэ с использованием нецензурной лексики произнес фразу, возможно, отсылающую к способу убийства военкора Владлена Татарского, в руках которого взорвалась подаренная ему статуэтка.

После этого общественник Иван Отраковский попросил Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру проверить высказывания исполнителя на призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Кроме того, активист предложил изучить Telegram-канал Забэ на предмет наличия постов, дискредитирующих российскую армию.

В начале ноября в отношении жительницы Кирова возбудили уголовное дело из-за негативного высказывания в адрес военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга. Женщина стала фигуранткой дела по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). 56-летняя женщина опубликовала в соцсетях ролик, где она выражает недовольство тем, что фотографию военкора разместили у Вечного огня. При этом она называла Татарского преступником.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Петербурге после взрыва статуэтки, которую ему вручила Дарья Трепова. Внутри предмета было вмонтировано взрывное устройство. Более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.