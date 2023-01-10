Mash: состояние Никиты Михалкова ухудшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Telegram-канал Mash сообщил, что состояние режиссера Никиты Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует. Кинодеятеля госпитализировали 5 января.

По информации Telegram-канала, тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты. Врачи следят за изменением состояния Михалкова, он получает комплексную терапию.

9 января сообщалось, что 77-летний режиссер остается в реанимации.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления 5 января. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом, однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к «дополнительным неприятностям». По его словам, это не увеличит риск летального исхода, однако болезнь в таком случае может протекать тяжелее. Врач подчеркнул, что лечение у обоих вирусов схожее.