Mash: соседка Горбачева продает открытку, посланную генсеку Барбарой Буш

Фото: Социальные сети

Бывшая соседка Михаила Горбачева в Москве выставила на продажу открытку, посланную генсеку Барбарой Буш, сообщает Telegram-канал Mash. За «сувенир» просят 500 тысяч рублей, но готовы к торгу.

Открытка попала в руки продавца по ошибке. В 2000-х почта Москвы часто путала адреса и многие статусные подарки, которые отправляли Горбачеву, попадали в руки его соседей. Таким образом открытка Буш появилась в семье.

Увидев имя отправителя, соседи генсека положили письмо на долгие годы в сейф. Спустя годы глава семейства скончался, затем ушел из Горбачев. После этого открытку решили продать.

3 сентября состоялась церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале московского Дома союзов. Церемонию посетили дипломаты зарубежных дипмиссий в Москве, среди которых были послы Британии, Японии, Германии и США — Броннер, Тоехиса Кодзуки, Геза Андреас фон Гайри и Джон Салливан.

Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Политик будет покоиться рядом с женой Раисой.