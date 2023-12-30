В России захотели переодеть работников фастфуда Российские фастфуды изменят требования к внешнему виду сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ресторанах быстрого питания в России с 1 января изменятся требования к внешнему виду сотрудников, сообщает Telegram-канал Mash. Также, по данным канала, несовершеннолетним сотрудникам добавят рабочих часов по причине нехватки персонала.

Работникам российских фастфудов разрешат носить не более одной пары сережек, а также пирсинг без камней, допустимая цветовая палитра маникюра предусматривает семь оттенков — от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных. Сотрудникам позволят ходить на работу в кроссовках, но носки допускаются только темных цветов.

График станет более плотным для не достигших совершеннолетия работников. Смены будут продлены до 22:00, разрешат выходить на работу в воскресенье. Кроме того, сотрудники смогут требовать выходные при пятидневной рабочей неделе. Изменения в этой части призваны свести к минимуму текучку кадров. Небольшие нововведения в ресторанах коснутся и покупателей — бумажные стаканчики для напитков заменят на пластиковые.

Ранее врач-терапевт Ольга Меркушина оценила возможность запрета на фастфуд и газировку для детей с целью борьбы с ожирением. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов. По мнению Меркушиной, реализовать на практике подобные меры будет очень сложно — даже если ограничить продажу до 18 лет.