Mash: режиссеру Митте вызвали скорую помощь из-за пневмонии

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Митта

Telegram-канал Mash сообщил, что советскому режиссеру Александру Митте пришлось вызвать на дом скорую помощь. По его информации, врачи диагностировали у кинодеятеля пневмонию.

Как выяснил канал, 90-летний Митта болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. Согласно информации канала, медики оказали первую помощь режиссеру и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался.

Недавно у режиссера уже возникали проблемы со здоровьем. В начале июля медики обнаружили у кинематографиста признаки атеросклероза, а также выявили гидроцефалию, при которой в желудочках головного мозга может скапливаться жидкость.

При этом сын Митты заявил, что отец в нормальном состоянии, ничего страшного с ним не происходило. Евгений отмечал, что режиссер просто обследуется и врачи хотят понять, в чем причины его плохого самочувствия. Спустя несколько дней кинодеятеля уже выписали из больницы.

Александр Митта получил наиболее широкую известность благодаря таким фильмам, как «Экипаж», «Граница: Таежный роман» и «Гори, гори, моя звезда». Он является лауреатом многочисленных премий. Также работал над документальными фильмами, последний из которых, «ВГИК100. Признание в любви», был выпущен в 2019 году.