Mash раскрыл подробности об авто жены арестованного замначальника Генштаба Mash: жена арестованного генерала Шамарина каждые три года меняет авто

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Telegram-канал Mash пишет, что жена арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина каждые три года меняет автомобили. По данным канала, сам задержанный владеет квартирой в подмосковном Подольске.

Как стало известно каналу, недвижимость площадью 82 квадратных метра расположена в 15-этажном доме, там Шамарин живет вместе с супругой и сыном. По информации канала, жена управляет Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 53 AMG II (C167) 2021 года стоимостью примерно 11,5 млн рублей.

По данным Mash, женщина меняла авто каждые три года, с каждым разом машины становились престижнее. Как утверждают авторы канала, сначала супруга генерала владела Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes.

23 мая суд постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерала Вадима Шамарина. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. До этого сообщалось, что Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продолжающиеся задержания высокопоставленных лиц в Минобороны, заявил, что борьба с коррупцией в России является последовательной работой, которая ведется на всех уровнях, в этом нет никакой кампанейщины. Отвечая на вопрос, знал ли Кремль заранее о планах задержания, он ответил, что не может раскрыть детали, поскольку не имеет на это полномочий.