Mash: прокуратура проверяет усадьбу экс-замглавы МО Иванова под Тверью

Telegram-канал Mash сообщает, что прокуратура Тверской области начала комплексную проверку усадьбы в деревне Панкратово, которая, как утверждается, принадлежит бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. По данным канала, сотрудники надзорного ведомства выясняют, было ли законным решение обнести забором участок площадью восемь гектаров вплотную к береговой линии.

По данным Mash, генплан застройки и правила землепользования в деревне Панкратово скорректировали в 2019 году после публичных слушаний. Как пишет канал, совет депутатов местного муниципального округа одобрил новый проект, а глава Алферовского сельского поселения Ольга Кудряшова подписала необходимые документы. Mash отмечает, что именно эти изменения позволили начать застройку прибрежной зоны Волги.

Как пишет Mash, строительство усадьбы проходило в секретном режиме на протяжении четырех лет. По данным канала, о масштабах строительства никто не подозревал, пока Иванова не арестовали. Авторы канала утверждают, что прокурорам предстоит выяснить, было ли строительство законным.

Mash ранее выяснил, что для строительства привлекали людей из Твери и соседних регионов, на других работников действовал запрет. Канал пишет, что со всеми строителями заключался договор о неразглашении, чтобы никто не узнал о стройке. Согласно его информации, на территории есть вертолетная площадка и ангар для воздушного борта, а в центре — средства подавления сигнала.