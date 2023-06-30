Пригожин распустил медиа-холдинг «Патриот»

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиа-холдинг «Патриот». Информацию NEWS.ru подтвердил источник.

Отмечается, что перестают работать РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие издания.

Ранее, 30 июня, Роскомнадзор заблокировал связанные с ЧВК «Вагнер» издания РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.

До этого пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Евгения Пригожина. Тот сообщил, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли расформировать.

24 июня издание «Фонтанка» сообщило, что во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружена «Газель» с коробками, набитыми деньгами. По информации источника издания, полицейские решили проверить автомобиль, заподозрив, что в нем может находиться взрывчатка, но обнаружили около 4 млрд рублей, уложенных в коробки пятитысячными купюрами.