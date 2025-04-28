Mash: отказавшаяся от концертов в России Нетребко задолжала ФНС Mash: оперная певица Нетребко задолжала российской налоговой 53 тысячи рублей

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА новости

Анна Нетребко

Telegram-канал Mash сообщает, что оперная певица Анна Нетребко задолжала российской налоговой 53 тысячи рублей. По его данным, у звезды осталась действующая компания по концертной деятельности, при этом она отказалась выступать в РФ после начала спецоперации.

Как выяснил канал, долг накопился из-за пропущенной оплаты социальных взносов по ИП. Канал пишет, что Нетребко осудила проведение СВО и опубликовала ряд постов в соцсетях с осуждением Москвы, однако это не защитило ее от критики на Западе, в итоге она также осталась без концертов за пределами России. Mash отмечает, что в последнее время ситуация для певицы улучшилась, она готовится к возвращению на сцену Цюрихского оперного театра, а также лондонского Ковент-Гарден.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что Нетребко ждут редкие выступления в Европе после осуждения специальной военной операции. По его словам, западная аудитория и организаторы будут обращать внимание на ее происхождение, несмотря на политическую позицию.

Он добавил, что певица сознательно сожгла мосты в России. По мнению продюсера, Нетребко холодно примут на Западе, так как русофобия в Европе продлится долгие годы.