Mash: олимпийский тренер Татьяна Тарасова потеряла сознание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Telegram-канал Mash сообщает, что советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова потеряла сознание — легендарной фигуристке вызвали скорую помощь. По информации канала, наставнице олимпийцев стало плохо у себя дома.

Канал утверждает, что сначала у тренера разболелась голова, после чего онемели руки, а потом Тарасова потеряла сознание.

По информации канала, тренеру олимпийцев с 8 июня вызывали скорую помощь шесть раз. Mash пишет, что это связано с хроническими болезнями сердца. Канал утверждает, что последние дни Тарасова очень плохо себя чувствует.

Ранее MK.RU сообщил, что в Москве госпитализировали 38-летнего режиссера мультфильмов. Причиной госпитализации стал застрявший в прямой кишке кабачок, который попал туда в результате интима с соседкой. Имя актера не называется.

В июне режиссера Александра Сокурова госпитализировали в Санкт-Петербурге, об этом сообщила его представитель Маргарита Афонина. При этом Афонина уточнила, что речь шла не об экстренной, а о плановой госпитализации. Кинематографист чувствовал себя хорошо, указала она.