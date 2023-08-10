Mash: Николая Ефремова выписали из больницы

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщил, что актера Николая Ефремова, выпавшего из окна 1,5 месяца назад, выписали из больницы. По информации канала, состояние сына Михаила Ефремова удовлетворительное.

Канал отмечает, что после выписки актер продолжит лечение амбулаторно, ему предстоит реабилитация в специальном центре под наблюдением врачей. Mash добавляет, что первое время он сможет передвигаться только на костылях.

Ранее Mash сообщал, что выпавшего из окна в Москве актера Николая Ефремова перевели из реанимации в обычную палату. По данным канала, состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали. До этого стало известно, что медики провели Николаю Ефремову последнюю операцию. После падения из окна у него обнаружили закрытые переломы бедра и таза. По информации Telegram-канала «112», сыну Михаила Ефремова установили спицы в бедренную кость. Mash также писал, что у Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность. Актер питался через трубочку и не мог дышать самостоятельно, а из-за сложного перелома и недостатка движения ему предоставили антипролежневый матрас. По информации канала, актеру прописали антикоагулянты, которые должны предотвратить возникновение тромбов.

Сын российского актера выпал из окна своей квартиры 30 июня. Прибывшие на место медики обнаружили Ефремова в критическом состоянии. У него были диагностированы закрытые переломы бедра и таза.