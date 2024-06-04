Mash раскрыл местонахождение мужа «королевы марафонов» Mash: муж Блиновской решил «срочные дела» и вернулся в воинскую часть

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Елена Блиновская с супругом Алексеем

Telegram-канал Mash сообщает, что муж блогера Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. Канал со ссылкой на его сослуживцев утверждает, что во время увольнения мужчина решал имущественные вопросы в Москве.

По информации канала, сослуживцы Блиновского убеждены, что тот уезжал в Москву для решения вопросов касательно недвижимости, при этом сам муж Блиновской сказал им об отъезде по срочным делам. Канал уточняет, что мужчина никаких подробностей им не называл и в последнее время он стал замкнутым и необщительным.

Mash ранее писал, что Алексей в ночь на 27 мая с разрешения командира покинул воинскую часть в Донецке и уехал в Москву, где, как заявлялось, должны были пройти следственные мероприятия с его участием. Канал отмечал, что у Блиновского нет взысканий от руководства, он также за свой счет привозил БПЛА в полк, где проходит службу.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области во время попытки покинуть Россию. Следствие обвинило ее в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей. Суд поместил ее под домашний арест, а затем ужесточил меру пресечения и заключил под стражу. 24 апреля 2024 года «королеве марафонов» продлили арест еще на три месяца.