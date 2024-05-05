Mash: муж «королевы марафонов» Елены Блиновской лишился рудной компании Mash: супруг Блиновской лишился рудной компании из-за обмана для налоговой

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская с супругом Алексеем

Telegram-канал Mash сообщил, что супруг Елены Блиновской Алексей, уехавший в зону СВО, лишился компании по добыче руды из-за недостоверных данных в отчетах для налоговой. По информации канала, всего мужчина лишился четырех фирм, имеющих высокую задолженность.

Как уточняет канал, речь идет о ООО «Нембус» — согласно документам, компания занималась добычей песков драгоценных металлов и руды, а ее уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. При этом, как пишет Telegram-канал, у фирмы была задолженности в 505 тысяч рублей, полмиллиона из них были погашены, а чистая прибыль за прошлый год составила минус пять тысяч рублей.

Канал отметил, что при таком балансе сложно вести заявленную в документах деятельность, поэтому фирмой заинтересовались надзорные органы. По данным Mash, по адресу регистрации инспекторы не нашли никакого ООО, на здании не было даже таблички. В итоге, уточнил канал, было принято решение об исключении компании из ЕГРЮЛ.

Ранее юрист Александр Хаминский, комментируя заявление Елены Блиновской о намерении признать себя банкротом, заявил, что таким образом блогер пытается совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность. По его словам, Блиновская таким шагом заранее расписывается в неспособности уплатить сумму налоговой недоимки.