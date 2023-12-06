Названа возможная причина госпитализации Москальковой Mash: Москалькову госпитализировали из-за проблем с коленом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Telegram-канал Mash сообщает, что накануне госпитализации у уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой обнаружили проблемы с коленом. По его данным, в случае осложнений они могут привести к серьезным патологиям.

Как выяснил канал, сейчас омбудсмен ждет непростую операцию. Mash пишет, что ей предстоит долгий период восстановления с сильными болями.

5 декабря Москалькова подтвердила, что попала в больницу. Она рассказала, что находится под капельницей, ей предстоит небольшая операция.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что советского и российского режиссера Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию, у 90-летнего народного артиста развилась пневмония. Как пишут авторы канала, в настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы справиться с осложнениями, возникшими в ходе лечения, процесс выздоровления затруднен также из-за хронической болезни.

До этого канал писал, что медики оценивают состояние Митты как тяжелое. О его госпитализации стало известно 12 ноября, артист перенес острое нарушение мозгового кровообращения, после этого ему стало трудно разговаривать.

В конце ноября из-за госпитализации Михаила Боярского театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с его участием. Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский, подтвердил, что народный артист РСФСР перенес инфаркт. По данным СМИ, в начале декабря его выписали из больницы.