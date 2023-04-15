Mash: мошенники предлагают россиянам искоренить из генома грехи предков

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Активисты сибирской правозащитной группы «Радетель» обратились в МВД с просьбой проверить одну из школ так называемой родологии, передает Telegram-канал Mash. В этом эзотерическом течении предполагается, что ошибки предков могут влиять на жизнь человека в настоящем. За услугу «починить» родовую карму родологи берут десятки тысяч рублей.

Ошибками родственников из прошлого объясняются в том числе неудачи в бизнесе. Предложения таких услуг легко находятся на площадках для публикации онлайн-объявлений.

Что особенно возмутило общественников — предложение одной из родологинь пройти ее курс по корректировке генома предков за 1,5 млн рублей. Более бюджетный вариант обучения проходит в группах по 8–12 человек и стоит 350 тысяч рублей.

Ранее президент Национальной ассоциации народной медицины Владимир Егоров заявил, что за последние пять лет спрос на услуги целителей повысился на 30%. Он связал это с пандемией коронавируса и ее последствиями. Эксперт подчеркнул — речь идет о специалистах по народным методам лечения, которые практикуют на законных основаниях. Например, травники, костоправы. Различные оккультисты не имеют к ним отношения.