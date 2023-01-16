Mash: Михалкова перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что режиссера Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату. По сведениям канала, медики оценивают состояние артиста как удовлетворительное.

Как пишет Mash, благодаря лечению самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось, температура и давление нормализовались. Поэтому врачи решили, что ему можно продолжить восстанавливаться в отделении ревматологии. По информации канала, у Михалкова также пока присутствуют жесткое дыхание и кашель.

5 января пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.

Сам Михалков впервые вышел на связь после госпитализации 10 января. Он сообщил, что продолжает проходить лечение в больнице под наблюдением врачей. Причину госпитализации режиссер не назвал, но призвал подписчиков доверять только проверенной информации. Михалков пообещал, что будет сообщать о своем состоянии в соцсети.

Народный артист России Николай Бурляев 16 января сообщил, что Михалков уже приступил к работе над своими проектами прямо в больничной палате, имеет рабочее настроение и хороший аппетит.