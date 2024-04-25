Mash: серьезное заболевание заставило Маслякова уйти из КВН Mash: Масляков отходит от КВН из-за опухоли в легких

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Масляков

Telegram-канал Mash сообщает, что телеведущий Александр Масляков отходит от работы в КВН. По данным канала, причиной стала неоперабельная опухоль в легких, которую у него нашли в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Канал пишет, что на протяжении этого времени 82-летний ведущий проходит поддерживающее лечение, однако жалоб на здоровье стало больше.

Несколькими днями ранее сын телеведущего Александр Масляков младший заявил, что отец продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых». Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

Ранее сообщалось, что во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не участвовал в съемках. После выздоровления он решил не возвращаться на роль ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев.

До этого в творческом объединении «АМиК» подтвердили, в программе произведут замену ведущего. Однако отмечалось, что кандидатура Хрусталева не окончательная. Последние несколько лет в играх «Клуба веселых и находчивых» Маслякова-старшего подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и, собственно, Дмитрий Хрусталев.