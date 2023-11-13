Mash: Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта ради хайпа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Telegram-канал Mash сообщил, что Генеральная прокуратура РФ проверит журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради самопиара. По его информации, также будет проведена проверка на дискредитацию ВС РФ за резкие высказывания Кушанашвили о спецоперации России на Украине в его авторском шоу на YouTube.

Как передает Mash, подозрения в осознанной инсценировке появились после эмоционального видеообращения Кушанашвили, который пообещал «похоронить всех», кто распространяет непроверенные сведения о его состоянии. По данным канала, медики, которые оказывали ему помощь, удивились неуважительному отношению журналиста к их работе и посчитали, что он хотел устроить скандал. Mash сообщает, что руководитель движения «Армия Защитников Отечества» Иван Отраковский обвинил Кушанашвили в грязном хайпе и злоупотреблении своим статусом, из-за чего подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям.

Информация о госпитализации Кушанашвили появилась накануне вечером. Сообщалось, что во время отдыха в ресторане журналист почувствовал себя плохо и был госпитализирован с сердечным приступом. Позднее Кушанашвили вышел на связь и заявил, что здоров и «только начинает жить».