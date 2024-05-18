Mash: худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алексей Бородин

Telegram-канал Mash сообщает об экстренной госпитализации худрука Российской академического молодежного театра Алексея Бородина. По данным канала, состояние деятеля культуры оценивается как средней тяжести. Авторы канала утверждают, что 82-летний худрук почувствовал себя плохо около недели назад, у Бородина поднялась температура, а также был кашель и слабость.

Бородин родился 6 июня 1941 года в китайском городе Циндао. В 1968 году окончил ГИТИС по специальности «режиссер драматического театра» (курс Юрия Завадского). С 1973 по 1980 год занимал должность главного режиссера Кировского Театра Юного зрителя, где поставил ряд известных спектаклей, в числе которых «Ревизор» Николая Гоголя и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

Ему присвоены звания народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и премии президента России. Худруком РАМТ он является с 1980 года.

Telegram-канал «112» в конце апреля сообщил, что певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, в связи с чем ему вызвали скорую помощь.

До этого российский дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован из концертного зала «Вегас Сити Холл». Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи провели артисту трехчасовую операцию.