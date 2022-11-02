Mash: хозяин дельфинария в Севастополе выкинул четырех афалин в море

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Владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин, потому что млекопитающих было нечем кормить, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов. Сейчас на месте работают полиция и Севприроднадзор.

Издание пишет, что директор «Флиппера» брал в аренду четырех афалин из Коктебеля. Млекопитающие развлекали посетителей, однако денег на их содержание перестало хватать. В результате этого мужчина решил избавиться от дельфинов — он привез их на машине, донес до воды и выкинул. Отмечается, что один из дельфинов был ранен.

На видеокадрах, которые разместил «Mash», директор оправдывает свои действия тем, что это якобы плановый выпуск дельфинов в море. Оператор в ответ заявила, что дельфины лежат на берегу и уплывать никуда не собираются, на что тот привел в пример освобождающихся из тюрем заключенных, которым якобы «также вначале тяжело выйти на волю».

Вы в тюрьме посидите лет 15, потом вас на волю выпустят, вы сразу побежите? — такое сравнение привел директор заведения к лежащим на берегу дельфинам.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, итоги которого показали, что большинство россиян (95%) считают, что хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, необходимо наказывать. При этом каждый второй опрошенный предложил ввести штрафы для компенсации затрат на отлов и содержание животного, а 15% россиян выступили за уголовную ответственность.