Mash: объявленного в розыск Караулова решили засудить из-за моторной лодки Mash: ФНС подала в суд на журналиста Караулова из-за 6 тысяч рублей налога за лодку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

ФНС России подала в суд на журналиста Андрея Караулова из-за неоплаченных 6000 рублей налога за моторную лодку, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, находящийся в розыске телеведущий продал лодку еще в 2019 году, но забыл о своих обязательствах перед налоговиками.

Караулов предоставил инспекторам квитанции о погашении задолженности, но оказалось, что он не уложился с оплатой в нужные сроки. Впоследствии судья решил отказать ведомству в иске. Тем не менее, налоговая служба намерена продолжать судиться, отмечает Mash.

В ноябре 2022 года СМИ сообщили, что Караулов объявлен в федеральный розыск, в том же месяце у него дома провели обыски. Предположительно, журналист мог стать фигурантом уголовного дела о клевете в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Также сообщалось, что еще одно дело о клевете могли завести на Караулова по заявлению режиссера Никиты Михалкова, которого ведущий обвинил в вырубке леса под Нижним Новгородом.

Караулов в марте рассказал, что планирует вернуться в Россию сразу, как только восстановится после операции. По словам журналиста, сейчас он не встает с инвалидной коляски.