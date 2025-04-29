Mash: Евгений Петросян оставил свою старшую дочь без жилья в Москве Mash: юморист Петросян выписал свою дочь от первого брака из московской квартиры

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евгений Петросян

Telegram-канал Mash сообщает, что юморист Евгений Петросян через суд выписал свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину из московской квартиры. По его данным, речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей.

Как выяснил канал, заседание по иску Петросяна к своей дочери состоялось в Хамовническом суде столицы, представители женщины не явились в суд, поэтому инстанция удовлетворила иск юмориста. Канал пишет, что артист давно не общался со своей дочерью, а та даже не поздравляет его с днем рождения.

Ранее адвокат дочери Петросяна Мария Бродская заявила, что Викторина вернулась в Россию после длительного проживания в США. По ее словам, женщина осталась без жилья, поэтому вынуждена жить у подруги.

Бродская напомнила, что Викторина не ладит с отцом. Отношения ухудшились после развода юмориста со второй женой Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина не встала на сторону отца, а осенью прошлого года артист обратился в суд с требованием выписать Викторину из квартиры и лишить ее права на пользование помещением.

До этого обстановка квартиры Петросяна вызвала критику со стороны дизайнера Алины Правоториной. По ее словам, над стилем квартиры юмориста, скорее всего, поработали два человека: предыдущая супруга юмориста Елена Степаненко отвечала за стиль олд мани, а нынешняя, Татьяна Брухунова, — за новые вещи, которые абсолютно не вписываются в интерьер.