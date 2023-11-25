Mash: экс-замсекретаря Совбеза России экстренно госпитализировали Mash: экс-замсекретаря Совбеза РФ Рубанова госпитализировали с болями в груди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает о госпитализации экс-замсекретаря Совета безопасности России Владимира Рубанова, он жаловался на боли в груди. По данным канала, 79-летнего мужчину увезли в одну из московских больниц 24 ноября.

По информации канала, врачам позвонили родственники экс-госслужащего после его жалоб на боли в сердце. Mash утверждает, что это была не единичная жалоба на эти недуги. Канал пишет, что после осмотра Рубанова врачи приняли решение о госпитализации.

Владимир Рубанов — государственный и общественный деятель СССР и России, заместитель секретаря Совета безопасности РФ в 1993–1996 годах. С 1996 года является государственным советником Российской Федерации 1-го класса.

В ноябре Telegram-канал Mash писал, что режиссеру Александру Митте пришлось вызвать на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у кинодеятеля пневмонию. Сообщалось, что кинодеятель болел на протяжении двух дней, у него наблюдалась высокая температура и затрудненное дыхание. Медики оказали постановщику первую помощь и рекомендовали ему поехать в больницу, однако тот от госпитализации отказался.

13 ноября сообщалось о госпитализации журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Во время отдыха в ресторане журналист почувствовал себя плохо и был госпитализирован с сердечным приступом. Позднее Кушанашвили вышел на связь и заявил, что здоров и «только начинает жить». Telegram-канал Mash позднее сообщил, что Генпрокуратура РФ проверит телеведущего на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради самопиара.