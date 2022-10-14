Mash: экс-депутата Госдумы Носова подозревают в избиении сотрудника отеля

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего депутата Госдумы и бронзового призера Олимпиады в Афинах по дзюдо Дмитрия Носова подозревают в избиении сотрудника отеля на Бали. По информации канала, индонезийские власти запретили экс-депутату вести бизнес на территории острова. Носова, как уточнили в источнике, могут объявить в розыск. Запись разборки попала на камеры видеонаблюдения.

Как уточняет Mash, в августе разъяренный Носов ворвался на ресепшн отеля, частью которого владеет он. Бывший дзюдоист вспомнил свои спортивные навыки, с силой схватив подчиненного за горло. От испуга пострадавший свалился со стула на пол. Журналисты Telegram-канала пояснили, что Носов был недоволен из-за того, что подчиненный по имени Стас не открыл ему сейф с деньгами и документами.

В источнике пояснили, что бывший парламентарий владеет бизнесом на Бали: в 2020-м году он купил часть отеля и школы для обучения серфингу. Владельцев было трое: Андрей, Сергей и сам Дмитрий. В сентябре 2021 года первый решил уйти из бизнеса. Трое договорились, что он завершит ремонт гостиницы за своей счет, а двое оставшихся вернут ему деньги. Mash сообщает, что «слабым звеном» в этой истории оказался Носов. По словам Андрея, он не доплатил $23 тысячи. После нервного срыва на сотрудника гостиницы, как указывает Mash, на него завели уголовное дело, однако Носов «успел сбежать от допроса».

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