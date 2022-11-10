Mash: экс-депутат Рады разбился во время полицейской погони в Симферополе Mash: экс-депутат Рады Ременюк разбился во время полицейской погони в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что экс-депутат Верховной рады Украины и бывший глава партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. По данным канала, инцидент произошел вечером 9 ноября, когда 66-летний политик ехал со дня рождения своего знакомого на Range Rover и его остановили сотрудники ДПС.

Mash пишет, что во время проверки документов Ременюка попросили подуть в алкотестер — он оказался пьян. По информации канала, правоохранители попытались его задержать, но бывший депутат вырвался из рук сотрудников ДПС, сел за руль и попытался уехать. Источник отмечает, что мужчина протащил полицейского на двери авто по асфальту, а после попытался оторваться.

Когда началась погоня, «Рэндж ровер» Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте, — добавляется в сообщении.

Ранее на Сахалине пьяный водитель, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского и потребовал, чтобы тот отвез его домой. Инцидент произошел после того, как сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль и остановили его возле заправки в селе Стародубское. Водитель был пьян, в салоне машины находился его девятимесячный сын. Как выяснилось, что граната оказалась муляжом.