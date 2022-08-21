Mash: девочку с аутизмом выгнали из игровой комнаты в Севастополе

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Ребенка с аутизмом выгнали из игровой комнаты севастопольского ТЦ «Муссон» из-за наличия у нее этого заболевания, сообщает Mash. Мама девочки, как пишет Telegram-канал, всегда предупреждала сотрудников об этой особенности, и никаких проблем не было.

Отмечается, что у девятилетней девочки легкая форма заболевания и она никогда не конфликтовала со сверстниками. В игровых комнатах, по словам матери, девочка всегда вела себя спокойно.

В этот раз администратор развлекательной площадки заявила, что, согласно новым правилам, детям-инвалидам запрещено находиться в одном помещении их заведения вместе со здоровыми ради общей безопасности.

Она такой же ребенок, как и все, двигается так же, все понимает. <...> Никаких ограничений у нас нету, постоянно у врачей наблюдаемся. Раньше ребенок жил в Туапсе, <...> там детские комнаты сами детей-инвалидов приглашают, понимаете, бесплатно, — рассказал отец девочки.

Он сослался на федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и напомнил, что у них равные права с другими гражданами.

Сотрудникам Mash, которые позвонили в игровой центр, сообщили, что детей с инвалидностью не пускали в игровую зону со дня открытия.

Ранее мать с ребенком-инвалидом не пустили в одну из шашлычных в подмосковном Одинцово. Женщина рассказала, что сотрудники заведения впервые отказали им в обслуживании — до этого она вместе с сыном часто появлялась в кафе. Их отказались пускать в заведение, поскольку сотрудники не обслуживают детей на коляске, так как якобы нет мест и у них новая мебель.