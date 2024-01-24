Mash: боец MMA Веном выпал с 10-го этажа, пытаясь спасти кота

Фото: Социальные сети

Веном (Магомед Зайналов)

Причиной падения бойца поп-ММА Венома (настоящее имя — Магомед Зайналов) с 10-го этажа стал его кот, которого он пытался спасти, сообщает Telegram-канал Mash. Как рассказала жена Зайналова, инцидент произошел накануне вечером: животное было напугано и выскочило на балкон, оказавшись на водостоке. Веном потянулся за ним, но сорвался и упал.

Канал сообщает, что сейчас Магомед Зайналов находится в реанимации в одной из больниц Ростова-на-Дону, врачи борются за то, чтобы сохранить его ноги. По его данным, спортсмен в сознании, помимо ног у него травмирован таз. Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов, пообещала взять на себя вопрос с финансами на операцию и лечение.

Ранее в Москве мужчина выпал с седьмого этажа, когда в ночное время вешал постиранное белье на балконе одного из домов на Открытом шоссе. В какой-то момент он споткнулся, потерял равновесие на скользком покрытии и рухнул вниз. Снег смягчил падение, и мужчине удалось выжить. Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Иноземцева с тяжелыми травмами.