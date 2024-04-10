Mash: блогера Гоар Аветисян проверят на экстремизм

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гоар Аветисян

Telegram-канал Mash сообщает, что Следственный комитет проверит блогера Гоар Аветисян на экстремизм. По данным канала, на нее пожаловался казахстанский правозащитник Антон Бударов, который считает, что она дискредитировала Россию и заслужила наказание.

Как выяснил канал, визажист в своих соцсетях высказалась по поводу убийства гражданской жены экс-министра Казахстана и поставила ссылку на страницу двоюродного брата погибшей — Айтбека Нукенова. Mash пишет, что Бударов усмотрел в этом экстремизм, поскольку упомянутый мужчина известен своими антироссийскими взглядами, а значит, и сама блогер — иноагент. Согласно информации канала, активист написал заявление с просьбой проверить и наказать Гоар.

Ранее стало известно, что солисту российской панк-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских опубликовал ответ МВД России с результатом лингвистической экспертизы, в которой утверждается, что в высказываниях музыканта обнаружены признаки дискредитации российской армии.