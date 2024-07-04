Mash: бизнес-коуча Яновского обвинили в многомиллионном долге Mash: на бизнес-коуча Яновского написали заявление из-за долга в $55 тысяч

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Telegram-канал Mash сообщил, что на бизнес-коуча Алекса Яновского написали заявление в полицию за долг в $55 тысяч (4,8 млн рублей). По данным канала, эту сумму он взял у маркетолога Адили Вильдановой в 2018 году на развитие сети ресторанов «Суши Мастер», обещав вернуть вместе с дивидендами через два года.

Как пишет Mash, Яновский шесть лет не возвращает долг. По информации канала, он является наставником многих предпринимателей и основателем русcкоязычной школы бизнеса.

Ранее Федеральная налоговая служба России потребовала изъять у блогера Гусейна Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Речь идет об автомобилях Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также о квартире площадью 124 квадратных метра в Neva Towers. Начальная стоимость двух машин составила 42 млн рублей, а апартаментов — 70 млн рублей.

Против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в начале июня возбудили пять новых уголовных дел. Он обвиняется в 75 тяжких корыстных преступлениях. По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Сам блогер вину не признает.