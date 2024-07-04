Mash выяснил причину закрытия бизнеса Гасанова Mash: налоговая закрыла компанию Гасанова из-за долгов и отсутствия декларации

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Гусейн Гасанов

Telegram-канал Mash сообщил, что ООО «Банда Фудс» блогера Гусейна Гасанова, занимавшееся доставкой роллов, закрыли полностью из-за отсутствия декларации и долгов в 128 млн рублей. По данным канала, Banda Roll, начавшая деятельность весной прошлого года, прогорела за несколько месяцев.

Как пишет Mash, компания Гасанова задолжала курьерской службе 645 тысяч рублей, а два поставщика упаковок уже отсудили у нее почти 150 тысяч рублей. Согласно информации канала, партнеры ООО «Банда Фудс» из-за убытков также инициировали иски. Mash уточнил, что блогер в данный момент пытается погасить долг в 128 млн рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба России потребовала изъять у Гасанова две элитные машины и апартаменты в комплексе «Москва-Сити». Речь идет об автомобилях Rolls-Royce Cullinan и Chevrolet Tahoe, а также о квартире площадью 124 квадратных метра в Neva Towers. Начальная стоимость двух машин составила 42 млн рублей, а апартаментов — 70 млн рублей.

Telegram-канал SHOT ранее также сообщил, что налоговая заблокировала счета Гасанова. По данным канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС в 144,8 млн рублей. Как отметил источник, счета заблокировали в четырех банках из-за того, что блогер не оплатил налоги.