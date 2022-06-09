Mash: Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Производители одежды и товаров для спорта Adidas и Reebok готовятся возобновить работу в России, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, некоторые магазины могут заново открыться уже в июле. Все дело в том, что недавно российское подразделение Reebok перешло турецкой фирме FLO Retailing, и, как утверждают источники, новые владельцы собираются активно работать на территории РФ.

Adidas же ранее закрыл пять своих больших магазинов в Москве: некоторых сотрудников сократили, остальных распределили по другим торговым точкам. По словам источников, пока с возобновлением работы магазинов фирма планирует немного подождать — как минимум до сентября этого года.

Некоторых новинок Adidas, скорее всего, в коллекциях на российском рынке не появится, отмечает издание. Пока будут продаваться прежние модели, которые тоже пользуются популярностью у россиян.

Ранее источники «Известий» сообщили, что, несмотря на заявления о приостановке деятельности в России, фирмы Adidas и Puma продолжают принимать заявки на поставки коллекции 2023 года от российских ретейлеров. Пока бренды продолжают отгружать товары в отечественные торговые сети.