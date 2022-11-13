Mash: 70-летний преподаватель домогался пятиклассницы под Калининградом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Amber Mash сообщил о задержании сотрудниками полиции пожилого преподавателя по подозрению в домогательстве к пятилетней девочке. По информации канала, 70-летний глава велоклуба и фотокружка из поселка Светлое в Калининградской области пользовался уважением как в школе, так и в городе.

Никто не ожидал увидеть в нем настоящего оборотня — по версии следствия, 70-летний мужчина домогался пятиклассницы. Пока это единственный известный случай, — говорится в сообщении Amber Mash.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бывшего депутата московского округа Выхино-Жулебино (партия «Единая Россия»), проректора Российского университета кооперации Артура Максаева заподозрили в растлении несовершеннолетнего. По данным канала, в отношении 33-летнего экс-парламентария возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай имел место в стенах СПбГУ. Один из преподавателей вуза в начале ноября был отстранен от работы после того, как студенты пожаловались на его «грязные шутки» в отношении студенток. По словам учащихся, юмор преподавателя имел «ярко выраженный сексуальный подтекст» в адрес девушек и женщин.