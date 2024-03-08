«Март на зимний лад»: синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает до минус 16 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночью в выходные дни в Москве похолодает до минус 11–16 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом в дневные часы, по его словам, за счет солнца температура воздуха прогреется до минус 1–6 градусов, добавил метеоролог. Также в столице прогнозируются осадки в виде небольшого снега.

Март на зимний лад, именно так я бы охарактеризовал погоду в выходные дни. В Москве будет солнечная погода. За счет этого температура в дневные часы 9 марта составит минус 1–3 градуса, 10 марта — минус 1–6 градусов. Ночью же прогнозируются морозы. Столбики термометров опустятся до минус 11–16 градусов. Кроме того, местами в столице может выпасть небольшой снег. По предварительным прогнозам, на следующей неделе показания термометров станут немного ниже, — сказал Шувалов.

Ранее Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в Международный женский день. По словам эксперта, она не порадует москвичей. Согласно прогнозу, 8 марта в столице ожидается снег, а ночью температура воздуха может опуститься до минус 6–9 градусов.

До этого синоптик Александр Ильин сообщил, что в Центральном федеральном округе вся следующая неделя пройдет под влиянием антициклона. На востоке округа, а также в Поволжье и европейском Приуралье ожидается до минус 10–15 градусов. Холоднее будет лишь в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале — до минус 15–20 градусов.